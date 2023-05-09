"Евровидение-2023": Украина изменила свою позицию в прогнозах букмекеров

Пока участники песенного конкурса "Евровидение-2023" активно готовятся к выступлениям, букмекеры делают свои прогнозы на победителя.

Украина долгое время была лидером в рейтинге, но за период подготовки конкурса несколько раз меняла свое место в таблице. Впрочем, огорчаться не стоит, ведь сейчас представители нашей страны, группа TVORCHI, снова активно набирают голоса от фанатов.

TVORCHI / Фото: Getty Images

По последним подсчетам букмекеров Украина занимает уверенное третье место в рейтинге. Шансы на победу Украины в конкурсе аналитики оценивают в шесть процентов.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2023" / Фото: eurovisionworld.com

Главной конкуренткой Украины пока остается Франция, которая сейчас занимает пятое место. Она также имеет около шести процентов от аналитиков.

На вершине таблицы по-прежнему остается певица из Швеции Loreen. После победы на Евровидении-2012 букмекеры прогнозируют ей победу и в этом году с вероятностью 44 процента. На втором месте расположилась Финляндия – у нее 22%.

Loreen / Фото: gettyimages.com

Напомним, что уже сегодня, 9 мая, зрители увидят первые выступления участников. Ознакомиться с порядком выступлений конкурсантов и песнями можно в материале ТСН.ua.

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