"Евровидение-2023": Украина изменила свою позицию в прогнозах букмекеров

TVORCHI снова оказались на лидирующих позициях.
Пока участники песенного конкурса "Евровидение-2023" активно готовятся к выступлениям, букмекеры делают свои прогнозы на победителя.
Украина долгое время была лидером в рейтинге, но за период подготовки конкурса несколько раз меняла свое место в таблице. Впрочем, огорчаться не стоит, ведь сейчас представители нашей страны, группа TVORCHI, снова активно набирают голоса от фанатов.
По последним подсчетам букмекеров Украина занимает уверенное третье место в рейтинге. Шансы на победу Украины в конкурсе аналитики оценивают в шесть процентов.
Главной конкуренткой Украины пока остается Франция, которая сейчас занимает пятое место. Она также имеет около шести процентов от аналитиков.
На вершине таблицы по-прежнему остается певица из Швеции Loreen. После победы на Евровидении-2012 букмекеры прогнозируют ей победу и в этом году с вероятностью 44 процента. На втором месте расположилась Финляндия – у нее 22%.
Напомним, что уже сегодня, 9 мая, зрители увидят первые выступления участников. Ознакомиться с порядком выступлений конкурсантов и песнями можно в материале ТСН.ua.
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