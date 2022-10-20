"Евровидение-2023": уже третья страна отказалась от участия в конкурсе и объяснила почему

Также известно сколько страны подтвердили участие в песенном конкурсе.

Уже третья страна отказалась от участия в международном песенном конкурсе " Евровидение-2023 ", который состоится в Великобритании.

Национальный вещатель Болгарии сообщил, что в следующем году участник от страны не поедет в Ливерпуль. Такое решение было принято из-за отсутствия финансирования. Бюджет вещателя на следующий год сократился более чем на один миллион долларов.

Как сообщается на официальном сайте "Евровидения", 37 стран подтвердили участие в международном песенном конкурсе, полуфиналы которого состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

Фото: instagram.com/eurovision

Ранее от участия в "Евровидении-2023" отказалась Черногория из-за увеличения расходов на регистрационный сборы. Также Северная Македония не поедет в 2023 году в Ливерпуль из-за отсутствия финансирования.

С 2021 года Беларусь не участвует в "Евровидении". Европейский языковой союз лишил членства страну. Также с 2022 года Россия лишена права участия из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем украинцы активно готовятся к "Евровидению-2023". Организаторы Национального отбора получили 384 заявки от 299 участников, лонглисты планируют обнародовать до конца октября.

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