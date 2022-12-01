"Евровидение-2023": впервые зрители смогут проголосовать за фаворита на Нацотборе в "Дії"

Сегодня, во время онлайн-жеребьевки между финалистами Нацотбора на "Евровидение-2023" руководитель команды "Впровадження Дії" Денис Иванов рассказал, каким образом будет проходить голосование за представителя на международном конкурсе.

В частности, украинцы впервые в истории "Евровидения-2023" смогут проголосовать за своего фаворита на Нацотборе через приложение "Дії".

"Впервые в истории "Евровидения" сможете выбрать представителя от Украины в приложении "Дія". Прозрачно и в несколько кликов. В этом году активно цифровизируем традиции "Евровидения". Есть классные результаты. В мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели "Евровидение" в "Дії". А уже в октябре полмиллиона граждан выбрали тройку жюри Нацотбора в приложении. Движемся дальше. Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на "Евровидении-2023" в Ливерпуле", — говорится в сообщении министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отметим, что ранее украинцы через приложение "Дыя" выбрали членов жюри Нацотбора. Ими стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица Джамала и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Финал Нацотбора на "Евровидении-2023" состоится 17 декабря в бомбоубежище. За право представить нашу страну на музыкальном первенстве, которое состоится в Ливерпуле, Великобритания, сразятся 10 артистов. С ними, а также с их песнями вы можете ознакомиться в нашем материале.

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