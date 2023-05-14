"Евровидение-2023": выступления Верки Сердючки, Тины Кароль и Kalush Orchestra в гранд-финале

В Ливерпуле с размахом прошел песенный конкурс "Евровидение-2023", который Великобритания принимала от имени Украины.

Несмотря на то, что наша страна не смогла принять конкурс у себя из-за полномасштабной войны, зрители смогли увидеть всю красоту и мелодичность украинцев.

Особыми гостями "Евровидения-2023" стали украинские звезды, достойно представившие свою родину на мировой арене. Зажигали сцену песенного конкурса прошлогодние победители Kalush Orchestra, а также Юлия Санина, Тина Кароль, Верка Сердючка, Джамала, Alyosha и Мария Яремчук.

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss не просто была приглашена на конкурс, она стала одной из ведущих песенного шоу.

Вместе со своим коллективом певица мощно открыла "Евровидение-2023". В черном элегантном платье с изображением пламени на подоле, Санина произвела фурор своим исполнением песни "Маяки" на главной сцене Ливерпуля.

В течение двух полуфиналов и гранд-финала шоу Юлия продемонстрировала себя не только как талантливая певица, но и как отличная ведущая. Зрителям дуэт украинки с британкой Ханной Уэддингем очень понравился.

Alyosha

Самым трогательным моментом первого полуфинала "Евровидения-2023" стало появление на сцене певицы Alyosha.

Ее проницательное исполнение песни Duran Duran Ordinary world с исполнительницей Ребеккой Фергюсон довел весь зрительный зал до слез.

В номере певица показала судьбу тысяч украинских женщин, которые во время войны были вынуждены провести своих мужчин на фронт и выехать за границу. Идея этого выступления родилась у режиссера прямо во время обстрелов Украины.

Да и история главной героини очень близка Alyosha, ведь ее муж – музыкант Тарас Тополя – сейчас тоже несет службу в рядах ВСУ.

"Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

Мария Яремчук

Триумфальным возвращением на большую сцену стало появление на шоу Марии Яремчук, пять лет назад объявившей о свершении певческой карьеры.

Вместе с рэпером OTOY и певицей Златой Дзюнькой она исполнила мешап из легендарных украинских композиторских произведений: Назария Яремчука "Родина", Мирослава Скорика "Мелодія", Николая Леонтовича "Щедрик" и стихов Тараса Шевченко под музыку Николая Лысенко.

"Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

На сцене Мария появилась в особом наряде – на белом изысканном платье был изображён портрет ее отца, Назария Яремчука. Также у шоубалета были похожие наряды с изображениями известных украинцев.

"Когда я посмотрел фильм "Щедрик", однозначно понял, что это произведение должно звучать на "Евровидении". Ведь оно было написано 100 лет назад, именно тогда, когда у Украины была возможность стать независимым государством, но нападение России и оккупация украинских территорий в 20-е годы на 70 лет отсрочили нашу независимость", — рассказал об идее номера режиссер Герман Ненов.

Kalush Orchestra

Не могло обойтись на Евровидении-2023 без победителей прошлогоднего конкурса. Kalush Orchestra под овации публики грандиозно открыли гранд-финал конкурса своим хитом Stefania.

Сначала зрители увидели клип к песне, который группа создала вместе с известными британскими артистами, в частности своим конкурентом по "Евровидению-2022" Сэмом Райдером.

Более того, поддержала Kalush Orchestra даже Принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон записала партию на рояле специально для выступления группы на "Евровидении" в Ливерпуле.

На сцене музыкального первенства украинцев встречали бурными аплодисментами, а весь зал в унисон пел строчки из хита группы, которая стала для нас гораздо больше, чем просто конкурсная песня.

"Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

В финале конкурса представители Украины имели честь передать кубок первенства певице из Швеции Loreen, которая по результатам голосования стала победительницей этого года.

"Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

Go_A

Украинская группа хоть и не стала победителем на "Евровидении-2021", однако очень полюбилась поклонникам. Так что приятным сюрпризом стало появление Go_A на сцене шоу.

"Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Группа мощно отрыла "парад флагов", во время которого страны-участницы демонстрируют свои флаги. Екатерина Павленко в белом платье с зелеными украшениями раскачала песню SHUM.

Джамала

Певица еще раз покорила Европу своим проницательным исполнением песни "1944", которая в 2016 году принесла Джамали победу в конкурсе.

Исполнительница в роскошном костюме от FROLOV заставила зрителей замереть от своего выступления во время "парада флагов".

"Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

К тому же за день до финала Джамала представила в Ливерпуле свой новый альбом, в котором она собрала крымскотатарские песни. Таким образом, исполнительница хотела напомнить всему миру о своей родине Крыме.

Тина Король

Ярким событием стало появление на сцене Тины Кароль. Артистка в обольстительном красном платье с вырезами в форме сердец от FROLOV привлекла внимание каждого в зрительном зале.

"Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

В таком соблазнительном наряде Тина исполнила свой хит по "Евровидению-2006" — Show me your love. Песня прозвучала в новой более современной аранжировке. И хотя звезде за несколько дней до выступления пришлось сменить кое-что в своем номере, она смогла показать настоящий огонь.

Верка Сердючка

Фаны "Евровидения" с нетерпением ждали появления звезды на сцене песенного конкурса. Верка Сердючка со своей мамой и коллективом, как всегда, произвели настоящий фурор среди зрителей.

"Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Зажигательные танцы и невероятное исполнение зарядили всех энергией на последующий эфир. Тем более что песня Сердючки из "Евровидения-2007" прозвучала в обновленной и более привлекательной версии со словами "Russia, goodbye!".

Напомним, что победительницей "Евровидения-2023" в Ливерпуле стала певица Loreen. Она уже второй раз привозит хрустальный кубок победителя в свою страну.

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