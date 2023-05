"Евровидение-2023": выступления второй десятки финалистов конкурса

Только что в Ливерпуле отгремел второй полуфинал "Евровидения-2023", где определили финалистов международного конкурса.

Так, по результатам голосования в грандиозный финал прошли следующие страны: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Еще раз на арену Liverpool финалисты выйдут 13 мая, где будут сражаться за хрустальный кубок. А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как в полуфинале "Евровидения-2023" на сцене выступала вторая десятка финалистов.

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Кипр: Эндрю Ламбру — Break a Broken Heart

Эстония: Алика – Bridges

Бельгия: Густаф – Because of You

Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

Литва: Моника Линките – Stay

Польша: Бланка – Solo

Австралия: Voyager – Promise

Армения: Brunette – Future Lover

Словения: Joker Out – Carpe diem

