"Евровидение-2023": выступления второй десятки финалистов конкурса

Предлагаем напомнить номера лидеров второго полуфинала конкурса.
Только что в Ливерпуле отгремел второй полуфинал "Евровидения-2023", где определили финалистов международного конкурса.
Так, по результатам голосования в грандиозный финал прошли следующие страны: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.
Еще раз на арену Liverpool финалисты выйдут 13 мая, где будут сражаться за хрустальный кубок. А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как в полуфинале "Евровидения-2023" на сцене выступала вторая десятка финалистов.
Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
Кипр: Эндрю Ламбру — Break a Broken Heart
Эстония: Алика – Bridges
Бельгия: Густаф – Because of You
Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?
Литва: Моника Линките – Stay
Польша: Бланка – Solo
Австралия: Voyager – Promise
Армения: Brunette – Future Lover
Словения: Joker Out – Carpe diem
Отметим, 9 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2023". Выступления на сцене Ливерпуля первой десятки финалистов можете увидеть в нашем материале.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала конкурса. В материале вы можете увидеть, чем удивляли участники "Евровидения-2023", какими были их номера и конкурсные песни.
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