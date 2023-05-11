"Евровидение-2023": яркая полька в мини-платье удивила зажигательными танцами и эффектным перевоплощением

Представительница Польши Blanka зажгла сцену второго полуфинала "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

23-летняя певица попыталась покорить конкурс своей песней Solo. В своем номере Blanka поначалу перенесла зрителей на солнечное тропическое побережье. Платье исполнительницы напомнило яркое пляжное парео, а шоубалет зажигал в топах и шортах.

Blanka / Фото: Getty Images

Однако в кульминации всех ждало эффектное перевоплощение от польки. Blanka в буквальном смысле зажгла сцену и в мгновение ока предстала перед публикой в блестящем мини-платье, таким образом показав свои стройные и подтянутые ножки. В таком ярком образе певица показала свои зажигательные и дерзкие танцы.

We're so down didi down down down for tropical holiday #Eurovision pic.twitter.com/qZU2I6UkPz — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 11 мая, 2023

Такое шоу на сцене конкурса вызвало у зрителей бурю эмоций и подарило певице одобрительные аплодисменты зала.

Отметим, что свои танцы дикой амазонки также показала во втором полуфинале певица из Армении.

Напомним, прямо сейчас редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за вторым полуфиналом "Евровидения-2023" и ведет текстовую онлай-трансляцию.

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