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"Евровидение-2023": яркая полька в мини-платье удивила зажигательными танцами и эффектным перевоплощением

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
461
Время на прочтение
1 мин
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"Евровидение-2023": яркая полька в мини-платье удивила зажигательными танцами и эффектным перевоплощением

Blanka / Фото: gettyimages.com

Певица перенесла зрителей на тропические острова.

Представительница Польши Blanka зажгла сцену второго полуфинала "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

23-летняя певица попыталась покорить конкурс своей песней Solo. В своем номере Blanka поначалу перенесла зрителей на солнечное тропическое побережье. Платье исполнительницы напомнило яркое пляжное парео, а шоубалет зажигал в топах и шортах.

Blanka / © Getty Images
Blanka / Фото: Getty Images

Однако в кульминации всех ждало эффектное перевоплощение от польки. Blanka в буквальном смысле зажгла сцену и в мгновение ока предстала перед публикой в блестящем мини-платье, таким образом показав свои стройные и подтянутые ножки. В таком ярком образе певица показала свои зажигательные и дерзкие танцы.

Такое шоу на сцене конкурса вызвало у зрителей бурю эмоций и подарило певице одобрительные аплодисменты зала.

Отметим, что свои танцы дикой амазонки также показала во втором полуфинале певица из Армении.

Напомним, прямо сейчас редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за вторым полуфиналом "Евровидения-2023" и ведет текстовую онлай-трансляцию.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
461
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