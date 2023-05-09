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"Евровидение-2023": Юлия Санина мощно открыла первый полуфинал конкурса

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2452
Время на прочтение
1 мин
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"Евровидение-2023": Юлия Санина мощно открыла первый полуфинал конкурса

Выступление группы The Hardkiss на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Группа The Hardkiss выступила с песней "Маяк".

Только что начался первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2023".

Грандиозное событие началось с выступления известной украинской группы The Hardkiss. Коллектив на главной сцене Ливерпуля исполнил композицию "Маяк". Юлия Санина в черном элегантном платье открыла международный конкурс.

Выступление группы The Hardkiss на
Выступление группы The Hardkiss на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Кстати, во время выступления украинцев сцена светилась сине-желтым цветом. В целом номер The Hardkiss символизировал "объединение двух стран" — Украины и Великобритании, которая согласилась провести "Евровидение-2023" от имени украинцев.

Выступление группы The Hardkiss на
Выступление группы The Hardkiss на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

После выступления Юлия Санина вернулась на сцену, ведь исполнительница вместе с Алишей Диксон и Ханной Веддингем ведет конкурс.

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую трансляцию конкурса. Наша редакция тщательно следит за всеми событиями полуфинала "Евровидения-2023" и первой сообщит важнейшие новости, в том числе имена финалистов конкурса.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
2452
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