"Евровидение-2023": за право принимать конкурс посоревнуются два города в Великобритании

В следующем году песенный конкурс "Евровидение" состоится в Великобритании.

Британский общественный вещатель BBC и Европейский языковой союз (EBU) продолжают выбирать место для проведения "Евровидения-2023". Сначала на право принимать шоу претендовали семь городов, однако сейчас количество участников сократилось до двух.

Так что теперь организатору конкурса будут выбирать между Глазго и Ливерпулем, сообщает BBC.

"Спасибо всем семи городам Великобритании, которые продемонстрировали энтузиазм и пристрастие к Евровидению, свойственные всей Великобритании. Мы были невероятно поражены качеством и креативностью всех городских предложений в этой высококонкурентной отрасли", — сказал Фил Харролд, председатель Отборочной комиссии BBC по городам-организаторам.

Сейчас специальная комиссия проводит переговоры с представителями обоих городов, чтобы выбрать лучшего кандидата. Официальное заявление о своем окончательном решении в комитете должны сделать через несколько недель.

Напомним, ранее в EBU отказались проводить конкурс в Украине, поскольку "не все условия могут быть высполнены". Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с таким решением и требовал дополнительных переговоров. К сожалению, после долгих споров организаторы не изменили своего решения.

В результате Европейский языковой союз, Общественное и ВВС договорились провести конкурс в Великобритании, но от имени Украины.

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