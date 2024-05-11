"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil довели до мурашек мощным выступлением и призвали к миру в Украине

Только что на сцене международного конкурса "Евровидение-2024" дуэт alyona alyona и Jerry Heil под громкие овации продемонстрировали номер, посвященный несокрушимости украинцев.

Исполнители вышли на сцену Malmo арены под номером 2 и ратсрогали песней Teresa & Maria. На протяжении выступления alyona alyona и Jerry Heil давали свободу эмоциям, поэтому каждый в зале почувствовал все заложенные в строки смыслы. В частности, дополняли атмосферу и костюмы певиц, которые символически состояли из доспехов. Как ранее отмечал дуэт, таким образом им было важно подчеркнуть единство, несокрушимость и силу украинских женщин.

В конце выступления артистки мощно прямо со сцены призвали мир к миру в Украине: "Объединяйся, мир! Мир Украине".

alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024"

После ряда препятствий и травм, полученных во время предыдущих репетиций и выступлений, alyona alyona и Jerry Heil блестяще исполнили выступление в финале. Об этом свидетельствует реакция зала, который все время наблюдал за перформансом на сцене и аплодировал под громкие овации. Более того, большая часть иностранцев даже подпевала нашим звездам.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса, поэтому первой сообщит, удалось ли alyona alyona и Jerry Heil завоевать первое место в Мальме.

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