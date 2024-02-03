"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil довели до мурашек живым исполнением песни Teresa & Maria

Шестыми на сцену нацотбора на "Евровидение-2024" вышли певицы alyona alyona и Jerry Heil.

Дуэт артисток, который создался именно для участия в нацотборе, чувственно исполнил конкурсную композицию – Teresa & Maria. Первой свою партию продемонстрировала Jerry Heil, а затем после нее исполнила рэп-часть alyona alyona.

Jerry Heil и alyona alyona, нацотбор на "Евровидение-2024"

Ведущие шоу, а также жюри признавались, что после прослушивания трека в них побежали мурашки по коже. Правда, Андрей Данилко отметил, что нужно еще поработать над номером, костюмами и взаимодействием между певицами.

Jerry Heil и alyona alyona, нацотбор на "Евровидение-2024"

"Это так тяжело читать рэп. Я слушал и думал, когда она берет воздух. Вы великие молодцы. Я сразу, когда услышал эту песню впервые, я ее не выключил. У меня в голове было, что это конкурсная после для "Евровидения". У меня есть вопросы по номеру, образам, и мне не хватает вашего взаимодействия", — прокомментировал выступление девушек Данилко.

Певица Джамала отметила, что песня действительно конкурсная, однако у нее есть религиозный подтекст. По словам жюри, с этим нужно быть осторожным.

Jerry Heil и alyona alyona, нацотбор на "Евровидение-2024"

"Может, я ошибаюсь, но это исторический момент для "Евровидения", когда две топовые артистки объединились. Вы сделали песню очень качественную. У нее крутой куплет, припев. Единственное, здесь есть тема религии, а с ней нужно быть осторожно", – выразилась Джамала.

alyona alyona & Jerry Heil

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