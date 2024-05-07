Только в Швеции на сцене международного конкурса "Евровидение-2024" дуэт alyona alyona и Jerry Heil ошеломили исполнением песни Teresa & Maria.

Исполнительницы вышли сражаться за место в финале под номером пять. В это время зал затаил дыхание и приготовился подпевать мощные строчки композиции Teresa & Maria. К тому же знаменитый украинский режиссер Таню Муиньо большое внимание уделила визуальной части номера.

Выступление начинается выходом Jerry Heil из скал, расходящихся на огромном экране сцены. Далее на полу начинает отображаться анимация земли, сквозь которую пробивается источник, превращающийся в вихрь. Идя по воде, артистка покоряет своим голосом, а затем в доспехах поднимается на скалу-декорацию. В это же время на ее фоне на экране падают огненные фейерверки, которые многим украинцам показались похожими на фосфорные бомбы, которыми государство-террорист уничтожает Украину. Кстати, здесь становится понятно, что конкурсная песня несколько изменила мелодию.

Также рэп-частью поражает alyona alyona. В ее волосах воткнутое украшение в форме меча, которое она демонстративно достает и делает символической "изюминкой". Сверху на больших экранах появляются тени, как напоминание наших предков. Тем временем на центральном экране отображается голограмма Jerry Heil, имеющая подтекст вознесения. Уже в конце номера исполнительницы объединяются и демонстрируют непреодолимую украинскую женскую силу. В конце артистки ложатся на пол-экран, на котором отображаются еще десятки лежащих женщин.

Выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 / Фото: Associated Press

К слову, в течение всего выступления зал пел в унисон с дуэтом. Переполненная эмоциями и мощными смыслами публика безудержно аплодировала стоя. Итак, alyona alyona и Jerry Heil сошли со сцены после слов "спасибо" под громкие овации еврофанов.

Напоминаем, на протяжении всего "Евровидения-2024" редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы внимательно следим за всеми событиями конкурса, чтобы первыми сообщить, удалось ли нашему дуэту alyona alyona и Jerry Heil пройти в грандфинал, который состоится 11 мая.

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