"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil после репетиции резко поднялись в букмекерской таблице

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, после второй репетиции своего номера на "Евровидение-2024", резко поднялись в букмекерской таблице.

Если раньше артистки показывали только свои образы, то в этот раз в коротеньком видео они засветили фрагмент шоу, а также продемонстрировали, как поют вживую. Похоже, еврофанаты положительно оценили выступление alyona alyona и Jerry Heil.

"Евровидение-2024": появилось видео, как alyona alyona и Jerry Heil репетируют на сцене в Мальме

После видео с их второй репетиции Украина начала резко подниматься в букмекерской таблице. Если раньше артисткам пророчили пятое место, то сейчас же с вероятностью в 10% букмекеры убеждены, что alyona alyona и Jerry Heil привезут в Украину четвертое. Правда, прогнозы постоянно меняются. Вполне возможно, что исполнительницы поднимутся еще выше.

Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

А вот лидером в букмекерской таблице остается представитель Швейцарии – певец Nemo, который представляет страну с песней The Code. По их мнению, исполнитель победит с вероятностью 22%.

На пятки ему наступает участник от Хорватии – певец Baby Lasagna, который будет сражаться за победу с композицией Rim Tim Tagi Dim. Артист имеет небольшой отрыв с первым местом, именно в 1%.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" стартует уже 7 мая. Именно тогда представительницы Украины и будут соревноваться за выход в грандфинал. Редакция сайта будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, удастся ли alyona alyona и Jerry Heil завоевать место в финале. Сейчас же предлагаем вам узнать, где смотреть "Евровидение-2024", а также имена всех участников и их песни.

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