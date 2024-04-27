"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil прибыли в Швецию и провели первую репетицию выступления

Украинские представительницы будут поражать необычными образами и декорациями.

Дуэт украинских артисток alyona alyona и Jerry Heil, который с песней "Teresa & Maria" представит Украину на "Евровидении-2024", прибыл в Мальме, Швеция, где в этом году пройдет конкурс.

В частности, исполнительницы провели свою первую репетицию на главной сцене. На официальном сайте "Евровидения" уже опубликовали первые кадры из выступления и открыли занавес костюмов и декораций. Так, Jerry Heil предстает с наращенными длинными волосами в пастельном длинном платье, а alyona alyona – сером костюме.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

Стоит отметить, что команда дизайнеров проработала все до мелочей и дополнила образы исполнительниц элементами доспехов, в которые заложены мощные смыслы несокрушимости и героизма. К слову, конкурсный номер украинских представительниц создан в темных оттенках.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

В комментариях еврофаны высоко оценили такой замысел и уже с нетерпением ждут международного песенного конкурса:

Непревзойденно! Я даже и не ожидал таких костюмов и цветов

Божественно! При правильном подходе это будет разрыв

Они меня всегда удивляют, но на этот раз они меня поразили, как никогда, обожаю их

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

Напомним, "Евровидение-2024" состоится уже почти через неделю. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11. Представительницы Украины будут соревноваться за выход в гранд-финал 7 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит о самых главных событиях.

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