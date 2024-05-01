"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil рассекретили, каким будет их выступление и кто его готовит

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на "Евровидении-2024", рассекретили, каким будет их выступление и кто его готовит.

Артистки в своем Instagram поделились, что созданием номера занялась известная украинская режиссер Таню Муиньо. Она славится своим сотрудничеством со многими мировыми музыкантами, среди которых Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс, The Weeknd, Cardi B и многие другие. Кроме того, Таню была номинанткой на престижную премию "Грэмми".

Таню Муиньо / Фото: instagram.com/tanumuino

"Таню Муиньо — сильная личность, талант, который не просто представляет Украину на международной арене — она лидер, который создает тренды", — прокомментировали артистки.

alyona alyona и Jerry Heil поделились, что рассказали Таню, каким хотели бы видеть свой номер и что им планируют показать. В конце концов, режиссер предложила им свою идею, которая исполнительницам очень понравилась.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024"

В частности, alyona alyona и Jerry Heil отметили, что своим номером хотят показать миру единство, стальную силу и свободу.

"В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне и уже через несколько суток услышали видение режиссера, которое покорило нас. Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер говорить к миру! Единство, стальная сила дев, вера и воля! Музыка все-таки объединяет мир, мы уверены! И знаем, что эта постановка соединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой!" – отметили артистки.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024"

Напомним, "Евровидение-2024" начнется уже через несколько дней. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию и первой назовет имя победителя. Сейчас же предлагаем вам узнать, где смотреть конкурс, имена всех участников и их песни и кому букмекеры пророчат победу.

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