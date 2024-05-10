"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil рассказали о подготовке к финалу конкурса

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil рассказали о своих переживаниях накануне выступления в грандфинале "Евровидение-2024".

Как признаются артистки, они тщательно готовятся к финалу "Евровидения-2024" и надеются на победу. К тому же, им очень важна поддержка иностранцев, которые добавляют песню Teresa & Maria себе в плейлисты и распространяют важные месседжи, заложенные в композицию.

"Очень стараемся достойно выступить в финале. В то же время следим за тем, как воспринимают европейцы нашу песню. Для нас честь быть во всех чартах", - рассказали исполнительницы для "ЖВЛ".

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

Однако представительницы Украины убеждены, чтобы победить нужно привлекать поддержку и голоса людей со всего мира. Поэтому alyona alyona и Jerry Heil призвали не забывать об этом в финале Евровидения-2024, который состоится уже завтра, 11 мая.

"Идея нашей песни о единстве мира, какой сильный мы народ, как стоим и нуждаемся в поддержке. Только тогда мы сможем достучаться до людей. Без поддержки это бы не работало", - добавили звезды.

Напомним, дуэт alyona alyona и Jerry Heil после первого полуфинала установили рекорд Украины на "Евровидении".

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