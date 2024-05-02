"Евровидение-2024": alyona alyona и Jerry Heil вживую спели на сцене в Мальме и показали образы

Теперь можно рассмотреть образы артисток, фрагмент их шоу, а также услышать вокал.

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil активно готовятся к первому полуфиналу "Евровидения-2024", где они с песней "Teresa & Maria" сразятся за выход в финал.

Исполнительницы уже провели вторую репетицию своего концертного номера. Если раньше певицы радовали еврофанатов только фото, то на этот раз показали видео.

Теперь можно отлично разглядеть образы alyona alyona и Jerry Heil. Кроме того, на видео хорошо виден фрагмент шоу исполнительниц. Кстати, режиссером выступления певиц стала Таню Муиню, которая славится своим сотрудничеством с мировыми звездами.

"Евровидение-2024": появилось видео, как alyona alyona и Jerry Heil репетируют на сцене в Мальме

"Верю, что наша женская синергия с талантливой Таню Муиньо сможет покорить сердца всей Европы и мира. Украинская музыка должна звучать громко!" – отметила alyona alyona.

Также девушки достаточно мастерски спели вживую. Фанаты не услышали никаких проблем в их вокале и просто засыпали артисток комплиментами. Они отметили, что это действительно профессиональный уровень, и девушки достойны высокого места в финале.

"Огромная благодарность за поддержку", — поблагодарила Jerry Heil за поддержку.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024"

Напомним, уже 7 мая стартует первый полуфинал "Евровидения-2024", где участницы от Украины сразятся за место в финале. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит, удастся ли дуэту пройти дальше. Сейчас же предлагаем вам узнать, где можно посмотреть "Евровидение-2024", имена всех участников и кто лидирует в букмекерских прогнозах.

Читайте также: