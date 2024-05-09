"Евровидение-2024": букмекеры назвали имена вероятных финалистов конкурса

Букмекеры припустили, кому из второго полуфинала удастся пройти дальше.

Уже сегодня, 9 мая, в 22:00 начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Так, 7 мая отгремел первый полуфинал, где наконец-то объявили имена первой десятки финалистов. К слову, представительницам Украины alyona alyona и Jerry Heil удалось пройти дальше и завоевать место в финале.

В этот раз на сцену выйдут участники от Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2024"

Пока конкурсанты готовят свои выступления, букмекеры уже сделали ставки и назвали имена второй десятки финалистов. По их мнению, в грандфинале "Евровидения-2024" должны оказаться Нидерланды, Швейцария, Греция, Армения, Израиль, Норвегия, Грузия, Бельгия, Эстония и Австрия. Впрочем, это только предположение. Имена финалистов станут известны уже совсем скоро.

Букмекерский прогноз на второй полуфинал "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Отметим, что редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала "Евровидения-2024". Мы первыми назовем вам имена финалистов, поэтому смотрите песенный конкурс вместе с нами.

Напомним, финал "Евровидения-2024" состоится уже в эту субботу, 9 мая, в 22:00. Там снова на сцену выйдут alyona alyona и Jerry Heil, где исполнят конкурсную песню Teresa & Maria. Недавно певица Джамала оценила шансы певиц завоевать первое место и назвала, при каких условиях им удастся это сделать.

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