"Евровидение-2024": букмекеры назвали вероятного победителя и определились с местом для Украины

Уже сегодня, 7 мая, в 22.00 начнется первый полуфинал "Евровидения-2024", где представители 37 стран будут бороться за победу.

Пока что сложно определиться, кому удастся получить хрустальный кубок. Впрочем, букмекеры уже поставили свои ставки. Бесспорным лидером в их прогнозах является представитель Хорватии. По мнению букмекеров, певец Baby Lasagna победит с зажигательной песней Rim Tim Tagi Dim с вероятностью в 29%.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

А вот на втором месте должен оказаться представитель Швейцарии. С первым местом в процентах у него большой разрыв. Певцу Nemo пророчат победу с песней The Code с вероятностью в 16%. Что любопытно, раньше именно он лидировал. Однако после репетиций Baby Lasagna его обогнал.

Nemo / Фото: eurovision.tv

Третье место, по мнению букмекеров, должно занять с вероятностью 12% Италия. Страну в этом году представляет певица Angelina Mango с песней La noia.

Angelina Mango / Фото: eurovision.tv

А вот представительницам Украины, певицам alyona alyona и Jerry Heil, пророчат именно пятое место с вероятностью в 10%. Однако в букмекерской таблице все еще может измениться. Кстати, уже сегодня артистки покажут свой номер. Они будут выступать на главной сцене "Евровидения-2024" пятыми.

Букмекерский прогноз на победителя "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, редакция сайта будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и вести текстовую онлайн-трансляцию. Пока что предлагаем ознакомиться с порядком выступлений участников в первом полуфинале и их песнями.

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