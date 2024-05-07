"Евровидение-2024": букмекеры назвали вероятного победителя и определились с местом для Украины

По мнению букмекеров, alyona alyona и Jerry Heil войдут в пятерку.
Уже сегодня, 7 мая, в 22.00 начнется первый полуфинал "Евровидения-2024", где представители 37 стран будут бороться за победу.
Пока что сложно определиться, кому удастся получить хрустальный кубок. Впрочем, букмекеры уже поставили свои ставки. Бесспорным лидером в их прогнозах является представитель Хорватии. По мнению букмекеров, певец Baby Lasagna победит с зажигательной песней Rim Tim Tagi Dim с вероятностью в 29%.
А вот на втором месте должен оказаться представитель Швейцарии. С первым местом в процентах у него большой разрыв. Певцу Nemo пророчат победу с песней The Code с вероятностью в 16%. Что любопытно, раньше именно он лидировал. Однако после репетиций Baby Lasagna его обогнал.
Третье место, по мнению букмекеров, должно занять с вероятностью 12% Италия. Страну в этом году представляет певица Angelina Mango с песней La noia.
А вот представительницам Украины, певицам alyona alyona и Jerry Heil, пророчат именно пятое место с вероятностью в 10%. Однако в букмекерской таблице все еще может измениться. Кстати, уже сегодня артистки покажут свой номер. Они будут выступать на главной сцене "Евровидения-2024" пятыми.
Напомним, редакция сайта будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и вести текстовую онлайн-трансляцию. Пока что предлагаем ознакомиться с порядком выступлений участников в первом полуфинале и их песнями.
Читайте также: