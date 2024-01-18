"Евровидение-2024": букмекеры назвали вероятного победителя нацотбора

Букмекеры с большим отрывом оценили шансы на победу именно этого финалиста.

Вскоре, а именно 3 февраля, состоится Национальный отбор на "Евровидение-2024", который в этом году пройдет в шведском городе Мальме.

За право представлять Украину на международном конкурсе будут бороться 11 финалистов нацотбора. Они уже обнародовали свои конкурсные композиции. Так что букмекеры оценили шансы кандидатов на победу.

Первое место на нацотборе с большим отрывом пророчат дуэту Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". Шанс певиц на победу оценивают в 54 процента.

Второе место, по мнению букмекеров, займет исполнитель MELOVIN с песней "Dreamer".

А вот третье место в нацотборе может занять певица ANKA, которая сразится за победу с композицией "Палала". Кстати, исполнительница не сразу попала в список финалистов. Она стала 11 участницей нацотбора благодаря пользователям "Дії", которые отдали за нее свой голос.

Прогнозы букмекеров на победителя нацотбора на "Евровидение-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Кстати, хоть нацотбор еще не состоялся, однако мировые букмекеры с вероятностью в 8 процентов пророчат победу на "Евровидении-2024" именно Украине. Далее в таблице следует Великобритания, а на третьем месте оказалась Италия.

Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, вокруг нацотбора на "Евровидение-2024" возникли недоразумения. Дело в том, что финалист NAHABA заподозрили в плагиате. Некоторым пользователям конкурсный трек коллектива напомнил композицию российской группы. Музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров уже прокомментировал это и ответил, есть ли в песне GLASSS плагиат.

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