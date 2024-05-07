"Евровидение-2024": букмекеры предположили, кто попадет в первую десятку финалистов

Букмекеры уже сделали свои ставки на первый полуфинал конкурса.

Уже через считанные часы начнется первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2024", где выступят представительницы Украины – певицы alyona alyona и Jerry Heil.

На главную сцену в Мальме – Malmö Arena – 7 мая выйдут участники 15 стран. В частности, за место в финале "Евровидения-2024" сразятся Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург. Однако только 10 участникам удастся попасть в финал, а остальные будут вынуждены уехать домой.

Страны, которые выступают в первом полуфинале

Полфиналисты тщательно готовятся к выступлению на главной сцене "Евровидения-2024". Тем временем букмекеры время не теряют, а уже оценили шансы стран на выход в финал и сделали свои ставки.

По их мнению, украинцам можно выдохнуть спокойно, ведь alyona alyona и Jerry Heil пройдут дальше. Букмекеры убеждены, что в первую десятку финалистов, кроме Украины, попадут также Хорватия, Литва, Ирландия, Финляндия, Люксембург, Португалия, Кипр, Польша и Сербия.

А вот не повезет в этом году Австралии, Словении, Азербайджану, Молдове и Исландии.

Страны, которые, по мнению букмекеров, пройдут в финал "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

В конце концов, это лишь постоянно прогноз букмекеров, который постоянно меняется и не всегда сбывается. Кто же попадет в первую десятку финалистов – смотрите вместе с редакцией сайта ТСН.ua, ведь мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию и первыми сообщим, кто прошел в финал. Пока же предлагаем узнать, где и когда смотреть "Евровидение", кто стал участниками и с какими песнями они соревнуются за победу.

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