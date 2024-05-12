"Евровидение-2024": что известно о победителе конкурса – швейцарском певце Nemo

Это уже третья победа Швейцарии за всю историю "Евровидения".

В ночь на 12 мая состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где победу одержала Швейцария.

Так, триумфатором вечера стал 24-летний певец Nemo, позиционирующий себя небинарным лицом и применяющий к себе местоимения они/их. Их настоящее имя – Немо Меттлер.

Музыкой Nemo начали заниматься с раннего детства в Швейцарии. Их всегда привлекали игра на разных инструментах. Так, свою карьеру звезда начал в 2015 году, выпустив первый альбом. Уже с 2020 года они начали продюсировать других артистов и набирать популярность на национальных шоу. А потом переехали в Германию.

Известно, что представитель Швейцарии имеет ряд престижных отличий в своей стране и пользуется большой популярностью среди слушателей. В частности, Nemo в своих композициях раскрывают темы гендерной идентичности, психического здоровья и поиска собственного "я. Так, их конкурсная песня The code о "разрушении кода" воспевает сложный путь к принятию себя и своей небинарной идентичности. Они отмечали, что "не идентифицируют себя ни мужчиной, ни женщиной, поэтому пришлось сломать несколько кодов".

Победитель Евровидения 2024 Nemo. Фото: Instagram Nemo

К тому же, участник Швейцарии любит примерять разнообразные экстравагантные образы и быть абсолютно искренним в своих проявлениях как в реальной жизни, так и творчестве.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Певец Nemo, представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Необычный образ и чувственную композицию Nemo, скомпонованную из микса поп-музыки, рэпа и элементов Моцарта, высоко оценили судьи и телезрители "Евровидения-2024". Во время судейского голосования исполнителю многие страны отдали по 12 баллов. Так, свою приверженность творчеству артиста выразили жюри из Украины, Австрии, Люксембурга, Дании, Испании, Норвегии, Грузии, Финляндии, Португалии и еще 13 государств. В результате общий балл Nemo составил 591 балл.

К слову, после победы с артистом случился конфуз. Прямо на сцене после выполнения своего победного трека Nemo случайно на эмоциях разбил свою награду в виде микрофона в прямом эфире шоу. К счастью, организаторы были предусмотрительными, поэтому вручили победителю новый хрустальный трофей.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

"Не могу поверить. Только что я выиграл "Евровидение" и разбил трофей. Спасибо за поддержку, за то, что услышали мою историю и историю многих других людей. Быть здесь – чрезвычайно большая ценность для меня. Не забывайте уважать друг друга. Любовь всегда побеждает", – поделились эмоциями после победы Nemo.

Теперь следующее Евровидение в 2025 году состоится на родине Nemo в Швейцарии.

Напомним, 68-й конкурс "Евровидения" прошел в Мальме, Швеция. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть результат голосования в финале и на каком месте оказалась Украина.

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