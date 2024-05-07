"Евровидение-2024": фаворит букмекеров Baby Lasagna покорил сцену зажигательным и энергичным номером

Седьмым на сцену международного песенного конкурса "Евровидение-2024" вышел представитель Хорватии Baby Lasagna, которому букмекеры прочат победу в конкурсе.

Харизматичный артист заворожил своим выступлением на международной сцене. Для исполнения песни Rim Tim Tagi Dim представители Хорватии выбрали костюмы, стилизованные под хорватский фольклор. Во время всего выступления артист расшатывал публику оригинальными движениями вместе с шоу-балетом. Также в номере были задействованы спецэффекты дыма, огня и фейерверков. Изюминок постановке добавляли неоновые животные, анимация которых отображалась на главном экране сцены.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

Во время зажигательного припева Baby Lasagna исполнил свои традиционные движения руками, уже ставшими вирусными в Сети. Так, еврофаны начали повторять их в зале и подпевали знакомые строки песни.

К слову, в юмористической песне Rim Tim Tagi Dim воспевается экономическая эмиграция молодых хорватов. Отметим, если Baby Lasagna все же займет первое место на Евровидении-2024, для Хорватии это станет первой победой за историю конкурса.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2024", чтобы первыми назвать первую десятку конкурсантов, которые попадут в грандфинал, который состоится 11 мая.

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