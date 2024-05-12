"Евровидение-2024": фаворит букмекеров Baby Lasagna покорил зал безумными танцами в финале

Как только свой зажигательный номер на сцене "Евровидения-2024" продемонстрировал хорватский представитель Baby Lasagna, которому букмекеры прогнозируют победу.

Музыкант исполнил конкурсную композицию Rim Tim Tagi Dim и вызвал немало эмоций у зрителей. 28-летний представитель Хорватии вышел на сцену в наряде, стилизованном под хорватский фольклор, и спел об их национальной проблеме. Так, в таком забавном жанре певец говорит о эмиграции молодых хорватов за границу в надежде на лучшее будущее.

Добавляют эмоции публике огромные неоновые животные, которые виднеются на фоне Baby Lasagna и его шоу-балета на экране. Кстати, танцовщики усилили символизм выступления и показали как будничные сцены из жизни, так и невероятные танцевальные движения, которые уже распространились среди еврофанов в Сети.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

Baby Lasagna. Фото: eurovision.tv

Baby Lasagna. Фото: eurovision.tv

В настоящее время букмекеры отдают 49% на победу Хорватии на "Евровидении-2024". Кстати, в таком случае, это будет первая победа этой страны за всю историю конкурса.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2024", где уже совсем скоро первой объявит победителя.

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