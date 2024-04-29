"Евровидение-2024": где смотреть, участники конкурса и их песни и кому букмекеры пророчат победу

К международному песенному конкурсу "Евровидение-2024", которые организовывает Швеция, остались считанные дни.

Участники музыкальной гонки уже активно готовятся. В частности, дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil, который с песней "Teresa & Maria" будет представлять Украину, уже прибыл в Мальме и проводит первые репетиции.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и вести текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первыми сообщать вам о самых интересных моментах шоу. Сейчас же предлагаем вам узнать все подробности, которые необходимо знать о 68-м песенном конкурсе "Евровидение".

Где и когда состоится "Евровидение-2024"

Конкурс традиционно организует страна-победительница, представитель которой в прошлом году завоевал наибольшее количество баллов. В 2023 году первое место заняла участница Швеции – певица Loreen с песней Tattoo.

Конкурс состоится в шведском городе Мальме. Организаторы "Евровидения-2024" уже тщательно готовят Malmö Arena, где участники будут бороться за первое место.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Первый полуфинал, где выступит Украина, состоится 7 мая, второй – 9. Грандиозный финал запланирован на 11 мая. Именно тогда и станет известно, кто в сумме получит наибольшее количество баллов от зрителей и судей и станет победителем 68-го песенного конкурса.

Участники конкурса

Всего на сцене "Евровидения-2024" выступят представители 37 стран. На конкурс после 30-летней паузы вернулся Люксембург. В то же время от участия после длительных переговоров отказалась Румыния, сославшись на финансовые проблемы, которые не позволяют поехать в Мальме.

От участия в конкурсе отстранена страна-агрессор Россия, которая 24 февраля 2022 года развязала полномасштабную войну против Украины. Европейский языковой союз (EBU) отменит решение только после того, как в стране изменится политический режим.

В 2021 году EBU также дисквалифицировала Беларусь из-за нарушений прав человека в стране. Дисквалификация должна была длиться три года, но в 2024 году организаторы объявили, что нет оснований менять свое решение. Беларусь бессрочно запретили участвовать в конкурсе.

Ведущие "Евровидения-2024"

В этом году конкурс доверили вести двум популярным ведущим, имена которых объявили в феврале. Шоу будет вести шведская телеведущая Петра Меде, которой уже выпадал такой случай 2013-го и 2016 годов.

Ведущие "Евровидения-2024" Петра Меде и Малин Акерман / Фото: instagram.com/eurovision

Второй ведущей стала канадская актриса шведского происхождения Малин Акерман. В ее карьере это первый подобный опыт.

Украина на "Евровидении-2024"

Украину на конкурсе будет представлять дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Именно им на нацотборе удалось завоевать наибольшее количество баллов от зрителей и судей. Интересно, что Jerry Heil дважды пыталась попасть на "Евровидение", но ей удалось лишь с третьей попытки. А вот для alyona alyona это первый опыт.

Артистки сразятся за победу на конкурсе с песней "Teresa & Maria", которую они исполняют на двух языках – английском и украинском. Правда, вокруг трека ходило немало обсуждений из-за упоминания Матери Терезы, которая является довольно спорной персоной. Однако EBU не заметила никаких нарушений правил "Евровидения".

Выступления стран в полуфиналах

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil впервые выйдет на сцену "Евровидения-2024" 7 мая, ведь Украина жеребьевкой попала в первый полуфинал. Также известно, что артистки выступят на конкурсе под номером пять.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Кипр: Силия Капсис — Liar Сербия: Teya Dora – Ramonda Литва: Silvester Belt – Luktelk Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria Польша: LUNA – The Tower Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim Исландия: Хера Бьорк — Scared of Heights Словения: Raiven — Veronika Финляндия: Windows95man – No Rules! Молдова: Наталья Барбу — In the Middle Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов — Özünlə apar Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood) Португалия: Иоланда – Grito Люксембург: Тали — Fighter

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Мальта: Сара Бонничи — Loop Албания: Бесса — Titan Греция: Марина Сатти – Zari Швейцария: Nemo — The Code Чехия: Aiko – Pedestal Австрия: Kaleen — We Will Rave Дания: SABA – Sand Армения: Ladaniva — Jako Латвия: Dons — Hollow Сан-Марино: Megara – "11:11" Грузия: Нуццо Бузаладзе — Firefighter Бельгия: Mustii — Before the Party's Over Эстония: 5MIINUST и Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Израиль: Эден Голан — Hurricane Норвегия: Gåte — Ulveham Нидерланды: Йост Кляйн – Europapa

Кому букмекеры прогнозируют победу

На официальном сайте "Евровидения" есть букмекерский прогноз, но в их таблице имена постоянно меняются. Долгое время на первом месте была Украина. Однако alyona alyona и Jerry Heil опустились в таблице.

Сейчас первое место пророчат Швейцарии, которую будет представлять исполнитель Nemo с песней The Code. В таблице швейцарца догоняет представитель Хорватии Baby Lasagna, который сразится за победу с композицией Rim Tim Tagi Dim.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Тем временем Украина сейчас находится на пятой строчке. По мнению букмекеров, alyona alyona и Jerry Heil с вероятностью 8% на конкурсе займут именно такое место.

Где смотреть "Евровидение-2024"

Полуфиналы и грандиозный финал "Евровидения-2024" можно будет посмотреть на телеканале "Общественное Культура". Также трансляция конкурса будет проходить на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Общественного".

Отметим, что редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы первыми сообщим, кто станет победителем "Евровидения-2024".

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