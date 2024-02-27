"Евровидение-2024": Хорватия выбрала участника, который стал главным конкурентом alyona alyona и Jerry Heil

Хорватия выбрала своего представителя на "Евровидение-2024", который неожиданно стал главным конкурентом украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil.

От страны в Мальме поедет 28-летний певец Baby Lasagna. На главной сцене международного конкурса артист исполнит зажигательный трек Rim Tim Tagi Dim.

Композицию уже успели одобрительно оценить еврофанаты, а некоторые даже пророчат Baby Lasagna победу. Об этом говорят букмекерские прогнозы. Хорват, по их мнению, займет второе место с вероятностью в 11 процентов. Однако прогнозы постоянно меняются. Пока что это главный конкурент представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil. По мнению букмекеров, украинки займут первое место с вероятностью в 16 процентов, хотя раньше он был значительно выше.

Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Кстати, украинское жюри помогало Хорватии определиться с представителем. Дело в том, что в стране специфическая система оценивания участников: баллы от зрителей, хорватского и международного жюри суммируются. Хорватии помогали выбрать представителя певицы Светлана Тарабарова, исполнительный продюсер "Радио Проминь" Максим Яковенко и глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская.

Напомним, в этом году "Евровидение" не обходится без скандалов. Организаторы конкурса планируют дисквалифицировать представительницу Израиля. В песне певицы Эден Голан обнаружили политический подтекст. В настоящее время идет проверка.

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