"Евровидение-2024": из-за громкого скандала с участником Нидерландов приостановлено голосование

Жители стран, которые не участвуют в "Евровидении-2024", столкнулись с невозможностью проголосовать за фаворитов в категории "Остальная часть мира" за сутки до начала финала.

Дело в том, что накануне разгорелся скандал вокруг одного из финалистов. Речь идет о представителе Нидерландов, исполнителе Йосте Кляйне. По информации от организаторов, сейчас они проводят расследование по некоему инциденту, который произошел за кулисами. Поговаривают, что музыкант вступил в стычку с оператором, а остальные предполагают, что Йост вступил в конфликт с представительницей Израиля. Тем не менее, пока Европейский общественный вещатель (EBU) выясняет все обстоятельства, голосование в категории "Остальная часть мира", которое должно было открыться за сутки до шоу, недоступно.

Голосование в категории "Остальная часть мира" приостановлено. Фото: esc.vote

Это вызвало возмущение со стороны зрителей из стран, которые уже могли бы отдавать голоса за фаворитов на "Евровидении-2024" на официальном сайте конкурса. Когда именно начнется голосование для категории "Остальная часть мира" пока не сообщается. В свою очередь, организаторы уже извинились за временные неудобства.

Отметим, пока никакие подробности расследования не разглашаются. Только известно, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции своего номера в финале "Евровидения-2024". Впрочем, интересно, что перед этим за 30 мин он присутствовал на сцене во время репетиции походки всех участников с флагами.

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