"Евровидение-2024": из-за громкого скандала с участником Нидерландов приостановлено голосование

Еврофаны из разных уголков мира возмутились ситуацией.
Жители стран, которые не участвуют в "Евровидении-2024", столкнулись с невозможностью проголосовать за фаворитов в категории "Остальная часть мира" за сутки до начала финала.
Дело в том, что накануне разгорелся скандал вокруг одного из финалистов. Речь идет о представителе Нидерландов, исполнителе Йосте Кляйне. По информации от организаторов, сейчас они проводят расследование по некоему инциденту, который произошел за кулисами. Поговаривают, что музыкант вступил в стычку с оператором, а остальные предполагают, что Йост вступил в конфликт с представительницей Израиля. Тем не менее, пока Европейский общественный вещатель (EBU) выясняет все обстоятельства, голосование в категории "Остальная часть мира", которое должно было открыться за сутки до шоу, недоступно.
Это вызвало возмущение со стороны зрителей из стран, которые уже могли бы отдавать голоса за фаворитов на "Евровидении-2024" на официальном сайте конкурса. Когда именно начнется голосование для категории "Остальная часть мира" пока не сообщается. В свою очередь, организаторы уже извинились за временные неудобства.
Отметим, пока никакие подробности расследования не разглашаются. Только известно, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции своего номера в финале "Евровидения-2024". Впрочем, интересно, что перед этим за 30 мин он присутствовал на сцене во время репетиции походки всех участников с флагами.
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