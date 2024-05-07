"Евровидение-2024": известные финалисты прошлогодних конкурсов зажгли на открытии шоу

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса "Евровидение-2024" официально стартовал с зажигательного музыкально-светового перформанса.

Так, на сцену вышли прошлогодние участники "Евровидения". Первой хит "Fuego" в пикантном образе исполнила Елена Фурейра, которая на "Евровидении-2018" от Кипра заняла второе место и собрала наибольшее количество баллов за всю историю конкурса для своей родины.

Открытие Евровидения 2024

Открытие Евровидения 2024

За ней раскачивать публику вышел Эрик Сааде с песней "Popular", собравшей наибольшее количество баллов для Швеции за два десятилетия участия в конкурсе.

Открытие Евровидения 2024

Открытие Евровидения 2024

В завершение зажечь выступлением и удивить пластичностью в откровенном костюме вышла Chanel, которая на "Евровидении-2022" с хитом "SloMo" также принесла для Испании лучшие показатели за все время проведения музыкального конкурса.

Открытие Евровидения 2024

Открытие Евровидения 2024

Открытие Евровидения 2024

К слову, весь номер сопровождался энергичными танцами с шоу-балетом, увлекательными постановками и спецэффектами в виде огня, дыма и фейерверков на сцене. Публика в ожидании масштабного шоу громко подпевала и приплясывала под известные прошлогодние хиты.

Таким образом, музыканты не только перенесли зрителей в разные уголки Европы, но и стали отражением сути лозунга "Евровидения-2024", который звучит как "Объединенные музыкой". Своим зажигательным номером артисты пытались донести зрителям, что необязательно занимать первое место в конкурсе, чтобы быть хорошими артистами с хитами, которые будут покорять мир.

Отметим, что сайт ТСН.ua пристально следит за всеми событиями первого полуфинала и в текстовой онлайн-трансляции сообщает все самое интересное первым.

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