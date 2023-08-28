"Евровидение-2024": как изменились правила нацотбора и кто стал музыкальным продюсером

В скором времени уже начнется прием заявок от артистов на участие в конкурсе.

Стало известно, кто стал музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидении-2024".

Так, "Суспільне" объявило, что помогать выбирать представителя Украины на главной музыкальной сцене в Швеции будет известный украинский певец, а именно – Pianoбой, настоящее имя которого Дмитрий Шуров.

Музыкант уже сообщил, что в этом году немного изменятся правила нацотбора на "Евровидение-2024". В частности, украинцы сами смогут выбрать одного из финалистов конкурса.

"На связи Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер нацотбора на "Евровидение-2024". Уж очень-очень скоро начнется прием заявок и новый сезон "Евровидения" в Украине. Поэтому, включайтесь, нам с вами нужно создать и выбрать ту самую непревзойденную песню, которая представит Украину, которой будет гордиться Украина и которая зажжет новую звезду с Украины на весь мир. В этом году сюрприз для вас: вы сможете выбрать одного из финалистов", — отметил Дмитрий Шуров.

Дмитрий Шуров / Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Отметим, Pianoбой в прошлом году уже был музыкальным продюсером нацотбора, так что такой случай ему представился во второй раз.

Напомним, "Евровидение-2024" состоится в городе Мальме, Швеция. Представительница именно этой страны одержала победу на 67-м музыкальном конкурсе. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11. Украине в 2024 году придется побороться за место в грандиозном финале.

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