"Евровидение-2024": как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов и на каком месте Украина

На днях отгремел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2024", который определил окончательных финалистов этого шоу.

Пока 26 стран-участниц готовятся выступить на главной сцене в финале и борются с волнением, букмекеры неустанно делают свои прогнозы. Так, они отличаются от тех, что были до двух полуфиналов.

В тройку лидеров вошли Хорватия, Израиль и Швейцария. По мнению букмекеров, больше всего шансов получить хрустальный кубок имеет представитель Хорватии, певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Его шансы на победу на "Евровидении-2024" оценивают аж в 42%.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

На четвёртой позиции оказывается Франция. А уже за ней пятое место прогнозируют Украине и дуэту alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Пока шансы на победу украинских исполнительниц букмекеры оценивают в 4%. Такой же процент на выигрыш приписывают и Ирландии.

Прогнозы букмекеров перед финалом Евровидения-2024. Фото: eurovisionworld.com

На седьмое место опустилась Италия. Интересно, что участнику из Нидерландов и его зажигательному хиту "Europapa" прогнозируют едва ли не последнее место в десятке лидеров. Так, Йост Кляйн занимает восьмую позицию. Остальные страны-участницы имеют слишком низкие показатели вероятности выигрыша. Они либо равны 1%, либо ниже. В частности, совсем неутешительные прогнозы у Латвии, которая занимает последнюю 26-ю позицию в букмекерской таблице.

Йост Кляйн на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Напомним, уже завтра, 11 мая, в 22:00 состоится финал "Евровидения-2024". В прямом эфире станет известно имя победителя. В этом году украинские представительницы выступят на сцене под номером "два". Кстати, такой замысел организаторов не понравился режиссеру Таню Муиньо и стало известно почему.

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