"Евровидение-2024": как проголосовать за Украину и своих фаворитов в финале конкурса

Уже совсем скоро сегодня, 11 мая, стартует финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024" в Мальме, Швеция.

Позади два полуфинала, где телезрители увидели выступления всех конкурсантов и определились со своими фаворитами. Теперь все в ожидании начала грандиозного шоу и голосования. Рассмотрим подробно все правила и новшества.

Так, при условии пребывания на территории одной из стран, представленной в этом году на конкурсе, вы с легкостью можете отдать свой голос за фаворита по определенным телефонам и/или SMS. Они будут объявлены во время трансляции в регионе, где вы проживаете. Также можно проголосовать в приложении Eurovision Song Contest или на сайте esc.vote. Линии для голосования будут открыты сразу после первого выступления конкурсанта в финале "Евровидения-2024", которое начнется 11 мая в 22:00.

Максимальное количество голосов с одного номера – 20.

Отметим, находясь на территории Украины, за наших украинских представительниц alyona alyona и Jerry Heil, к сожалению, проголосовать не удастся. Впрочем, это возможно сделать украинцам, которые ныне проживают за границей и имеют иностранного оператора мобильной связи. В таком случае свой голос необходимо отдать за номер 2 на определенный в вашем регионе номер телефона или зайти на сайт.

Голосование на Евровидении 2024 за Украину

Важно, что в этом году невозможно будет проголосовать за представителя Нидерландов Йоста Кляйна, ведь его дисквалифицировали с конкурса и уже назвали причину такого решения.

Кроме того, в этом году организаторы предусмотрели голосование даже для тех стран, которые не участвуют в "Евровидении-2024". Так, все континенты, не представленные на конкурсе, голосуют в категории "Остальные миры" на официальном сайте esc.vote уже сейчас. Отдать свой голос в таком случае можно до появления первого участника на сцене в финале конкурса этого года.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua в скором времени приступит к текстовой онлайн-трансляции конкурса и будет сообщать важнейшие новости, а также первым назовет имя победителя "Евровидения-2024".

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