"Евровидение-2024": когда в финале выступит Украина и почему режиссер возмущена таким "выбором продюсера"

Уже завтра, 11 мая, украинские представительницы, дуэт alyona alyona и Jerry Heil, будут бороться за музыкальное первенство в грандфинале конкурса "Евровидение-2024".

Так, исполнительницы на Malmo Arena выступят вторыми. Такое решение организаторы приняли после того, как украинские представительницы во время жеребьевки после первого полуфинала вытащили карточку с надписью "Выбор продюсера". Таким образом, именно продюсер предоставил Украине право выступить вторыми на главной сцене "Евровидения-2024". Об этом организаторы сообщили сегодня, 10 мая, утром.

Порядок выступлений участников в финале "Евровидения-2024"

Таким "выбором продюсера" была недовольна украинская режиссер-постановщица номера дуэта alyona alyona и Jerry Heil. В частности, Таню Муиньо назвала второе место выступления "смертельной позицией" и в своем фотоблоге с иронией написала "очень здорово со стороны команды "Евровидения". К слову, такая реакция была вызвана наблюдениями, что все выступления под номером "два" на "Евровидении" не очень выгодны с телевизионной точки зрения. В итоге, только одна страна за последние 15 лет, выступавшая под этим номером, смогла оказаться в десятке лидеров.

Реакция Таню Муиньо на "выбор продюсера"

На столь неутешительные прогнозы уже отреагировали и исполнительницы. По их мнению, никакие "смертельные позиции" не помешают их блестящему выступлению.

"Мы под номером 2 в финале уже завтра. Все говорят, что это "death spot" (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, выступающие позже, имеют лучшую конвертацию голосования). Такой номер нам выбрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели, несмотря ни на что! Объединяемся и создаем историю вместе!", - подчеркнули артистки.

В комментариях уже ведутся активные обсуждения, где еврофаны, несмотря ни на что, поддерживают победное настроение alyona alyona и Jerry Heil: "Испугались, что Украина снова выиграет", "EBU испугались настоящих украинских женщин. Надеюсь, вы сломаете проклятие второго номера", "Выступаете вторыми, а в результате будете первыми".

Напомним, уже 11 мая дуэт alyona alyona и Jerry Heil выступит в грандфинале. Украинские представительницы будут бороться за победу на "Евровидении-2024" вместе с остальными 25 странами-участницами. Пока предлагаем посмотреть полный список всех финалистов конкурса.

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