"Евровидение-2024": когда в финале выступят alyona alyona и Jerry Heil и что такое "выбор продюсера"

Вчера, 7 мая, отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где наконец-то определились с первой десяткой финалистов.

В частности, alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал. После объявления результатов первых финалистов ждала жеребьевка. В частности, стало известно, в какой части финала они будут выступать.

В первой части финала, а это с 1 по 13 выступление, на сцене появятся участники Литвы, Ирландии и Люксембурга.

А вот во второй части, это номера 14-26, свои конкурсные песни исполнят представители Словении, Финляндии, Кипра.

Порядок, в котором будут выступать финалисты "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/eurovision

Тем временем Украина, Сербия, Португалия и Хорватия получили "выбор продюсера". То есть их выступление в финале будет определять именно продюсер шоу. Кроме того, не будут участвовать в жеребьевке и страны "Большой пятерки", ведь у них автоматически "выбор продюсера".

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/eurovision

В общем, это нововведение было введено в этом году. Организаторы "Евровидения-2024" объяснили это тем, что методом жеребьевки не всегда был продуман финал. То есть фавориты могли выступать друг за другом, в то же время остальное шоу было неинтересным. Чтобы финал был динамичным, ввели "выбор продюсера".

Напомним, первый полуфинал прошел 7 мая. Зрителей ждало немало сюрпризов. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала о самых интересных выступлениях на конкурсе. Предлагаем посмотреть в фото, как прошел первый полуфинал.

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