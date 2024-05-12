"Евровидение-2024": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и alyona alyona и Jerry Heil в финале

Только что в шведском городе Мальме отгремел грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где победу одержала Швейцария.

Украину в этом году представлял дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil, которые в финале исполнили конкурсный трек Teresa & Maria. Артисткам удалось завоевать третье место на "Евровидении-2024".

В этом году жюри не слишком щедры на оценки для украинцев. Заветную 12 Украина получила только от Чехии и Молдовы. Всего от судей певицам удалось завоевать 146 баллов и занять 7 место.

Голосование жюри "Евровидения-2024"

А вот зрители были более щедрыми на оценки. Они отдали alyona alyona и Jerry Heil 307 баллов. В сумме Украина получила 453 балла. Это помогло исполнительницам попасть на третье место.

Результаты голосования на "Евровидении-2024"

Отметим, редакция сайта вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса. В нашем материале вы можете ознакомиться с интересными событиями на конкурсе и узнать, как прошел финал "Евровидения-2024".

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