"Евровидение-2024": кто от Украины претендует стать членом жюри и оценивать выступления участников

Стало известно, кто от Украины претендует попасть в состав национального жюри на "Евровидение-2024" и оценивать выступления участников международного конкурса.

В "Дії" уже началось соответствующее голосование, где можно отдать голос за своего фаворита. Всего в пятерку жюри претендуют попасть 10 медийщиков.

В целом, от Украины участников международного песенного конкурса хотят оценивать участница нацотбора на "Евровидение-2023" FIЇNKA, музыкальный обозреватель Алексей Бондаренко, музыкальный журналист Александр Вареница, продюсер Ирина Горовая, хореограф Елена Коляденко, музыкальный блогер Макс Нагорняк, продюсер Анна Свиридова, продюсер Константин Томильченко, певица Alyosha и музыкальный продюсер Евгений Триплов.

Началось голосование за состав национального жюри на "Евровидение-2024" / Фото: eurovision.ua

Чтобы отдать свой голос за фаворита, достаточно зайти в "Дію", в разделе "Сервіси" выбрать "Опитування" и проголосовать. Голосование продлится с 25 марта по 1 апреля. Всего будет пять победителей, которых по правилам "Евровидения" объявят в день финала конкурса – то есть 11 мая.

Напомним, недавно стало известно, что в этом году в песенном конкурсе изменили правила. Изменения касаются выступлений участников от стран "Большой пятерки", а также голосования за победителя.

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