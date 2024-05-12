"Евровидение-2024": кто стал жюри от Украины и какая страна получила от них больше всего баллов

Общественный вещатель уже рассекретил, кто был в национальном жюри от Украины.

Наконец стало известно, кто в этом году вошел в состав национального жюри "Евровидение-2024" от Украины и кому был отдан самый высокий балл.

Так, в этом году членов национального жюри избирали путем народного голосования в приложении "Дія", где приняло участие более 235 тыс. украинцев. Так среди 10 претендентов была избрана только пятерка лидеров.

Так, как сообщили в общественном вещателе, в состав жюри вошли: певица Елена Тополя, продюсер Ирина Горовая, хореограф и режиссер Елена Коляденко, продюсер и хореограф Константин Томильченко и музыкальный обозреватель Макс Нагорняк.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

По правилам международного конкурса, украинские эксперты накануне финала честно и обьективно оценили выступления каждого участника, кроме Украины, и поставили каждому выступлению свою оценку. А уже объявляла баллы в прямом эфире певица Джамала, победившая в свое время на "Евровидении-2016".

Наивысшую оценку от украинского жюри получила Швейцария и ее представитель Nemo - 12 баллов.

Евровидение 2024 оценки жури от Украины

Евровидение 2024 оценки жури от Украины

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