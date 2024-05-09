"Евровидение-2024": Nemo в юбке и шубе довел до мурашек оперным пением

Только что в Мальме, Швеция, начался второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2024".

Четвертым на Malmö Arena вышел представитель Швейцарии с псевдонимом Nemo, являющимся одним из фаворитов букмекеров. Его чувственное исполнение композиции The Code о "разрушении кода" никого не оставило равнодушным. В частности, в песне есть сочетание многих музыкальных стилей: поп-музыки, оперы и электро. Более того, звезда использовал элементы Моцарта и Бизе. По его мнению, это помогает слушателям почувствовать на себе сложный путь, который он преодолел до принятия своей небинарной идентичности.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Кроме того, Nemo для своего выступления выбрал довольно экстравагантный образ, состоявший из юбки, яркой шубы и массивной обуви. Центральной декорацией на сцене стала платформа, которая двигалась в разные стороны и по кругу.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Многим присутствующим в зале еврофанам отозвались смыслы и номер певца, поэтому во время шоу они подпевали и не жалели аплодисментов.

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следим за ходом событий на Евровидении-2024 и первыми сообщим, кто же попадет в грандиозный финал конкурса.

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