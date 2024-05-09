"Евровидение-2024": Nemo в юбке и шубе довел до мурашек оперным пением

Исполнитель входит в тройку лидеров букмекеров.
Только что в Мальме, Швеция, начался второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2024".
Четвертым на Malmö Arena вышел представитель Швейцарии с псевдонимом Nemo, являющимся одним из фаворитов букмекеров. Его чувственное исполнение композиции The Code о "разрушении кода" никого не оставило равнодушным. В частности, в песне есть сочетание многих музыкальных стилей: поп-музыки, оперы и электро. Более того, звезда использовал элементы Моцарта и Бизе. По его мнению, это помогает слушателям почувствовать на себе сложный путь, который он преодолел до принятия своей небинарной идентичности.
Кроме того, Nemo для своего выступления выбрал довольно экстравагантный образ, состоявший из юбки, яркой шубы и массивной обуви. Центральной декорацией на сцене стала платформа, которая двигалась в разные стороны и по кругу.
Многим присутствующим в зале еврофанам отозвались смыслы и номер певца, поэтому во время шоу они подпевали и не жалели аплодисментов.
Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следим за ходом событий на Евровидении-2024 и первыми сообщим, кто же попадет в грандиозный финал конкурса.
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