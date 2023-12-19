"Евровидение-2024": организаторы конкурса показали, какой будет революционная сцена в Швеции

Также стало известно, когда состоится жеребьевка, где определят, как участники будут выступать в полуфиналах.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2024" представили, какой будет сцена музыкального первенства.

68-й по счету музыкальный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Организаторы "Евровидения-2024" уже показали первые макеты сцены. Она будет несколько революционной. В частности, сцена будет размещаться в центре зрительного зала, то есть зрители со всех сторон смогут наблюдать за выступлением конкурсантов. Она будет подсвечиваться светодиодами. Сама же сцена будет крестообразной формы. Разработкой занимаются художник постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

"Мы с большой гордостью представляем наше видение дизайна сцены и освещения для песенного конкурса "Евровидение-2024". Мы еще не видели ничего похожего на "Евровидении", и эта концепция дает нам безграничные возможности создавать уникальные просторы. Творение Флориана и Фредрика просто фантастическое, и будет очень интересно увидеть конечный результат", — прокомментировала продюсер конкурса Эбба Адиэльссон.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

Также уже известно, когда состоится жеребьевка, во время которой будет определяться порядок выступлений участников в полуфиналах. Оно начнется 30 января в 19:00 по центральноевропейскому времени.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

Напомним, Украина пока не определилась, кто из артистов будет представлять страну на музыкальном конкурсе. Однако уже известна дата проведения нацотбора на "Евровидение-2024".

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