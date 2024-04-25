"Евровидение-2024": организаторы конкурса показали первые фото сцены

Организаторы "Евровидения-2024" наконец-то показали, какой будет главная сцена международного музыкального конкурса.

Над ареной, где за победу сразятся участники из 37 стран, работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер из света Фредрик Стормби. Около шести месяцев ушло на то, чтобы спроектировать и построить сцену "Евровидения-2024".

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В общей сложности арена состоит из подвижных светодиодных кубов и полов. Сцена, которая имеет форму креста, будет расположена в центре зрительного зала, так что присутствующие смогут со всех ракурсов рассмотреть выступление участников.

Творци разместили в Malmö Arena более двух тысяч различных светодиодных приборов. Проектировщики потратили четыре недели, чтобы привести это все в порядок.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, 68-й по счету песенный конкурс состоится уже через полторы недели. В частности, полуфиналы стартуют 7 и 9 мая соответственно, а грандиозный финал – 11. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит интересные события и имя победителя.

Кстати, недавно стало известно, кто из украинских звезд будет объявлять баллы участникам от Украины. Ответственную миссию доверили певице, которая ранее побеждала на "Евровидении".

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