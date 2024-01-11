"Евровидение 2024": песни финалистов нацотбора и порядок их выступлений

Между финалистами нацотбора состоялась жеребьевка.
Сегодня, 11 января, "Суспильне" провело жеребьевку среди финалистов нацотбора на "Евровидение-2024".
Ведущим мероприятия стал Тимур Мирошниченко, уже более 20 лет неизменный комментатор конкурса "Евровидение" в Украине. Также на жеребьевке присутствовали музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров, представитель "Суспильного" и Владимир Завадюк, занимающийся в этом году организацией национального отбора в Украине.
Порядок выступления финалистов Нацотбора на "Евровидении-2024" и их песни:
1. YAKTAK – "Lalala"
2. INGRET – "Keeper"
3. NAZVA – "Slavic English"
4. ANKA – "Палала"
5. Drevo – "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"
7. MÉLOVIN – "DREAMER"
8. SKYLERR – "Time is running out"
9. Ziferblat – "Place I Call Home"
10. YAGODY – "Tsunamia"
11. NAHABA – "GLASSS"
Напомним, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля. Именно тогда станет известно, кто из 11 артистов завоевал право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Отметим, что в этом году "Евровидение" будет проходить в Мальме, Швеция. Полуфиналы, в одном из которых примет участие представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса – 11 мая.
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