"Евровидение 2024": песни финалистов нацотбора и порядок их выступлений

Сегодня, 11 января, "Суспильне" провело жеребьевку среди финалистов нацотбора на "Евровидение-2024".

Ведущим мероприятия стал Тимур Мирошниченко, уже более 20 лет неизменный комментатор конкурса "Евровидение" в Украине. Также на жеребьевке присутствовали музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров, представитель "Суспильного" и Владимир Завадюк, занимающийся в этом году организацией национального отбора в Украине.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2024"

Порядок выступления финалистов Нацотбора на "Евровидении-2024" и их песни:

1. YAKTAK – "Lalala"

2. INGRET – "Keeper"

3. NAZVA – "Slavic English"

4. ANKA – "Палала"

5. Drevo – "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN – "DREAMER"

8. SKYLERR – "Time is running out"

9. Ziferblat – "Place I Call Home"

10. YAGODY – "Tsunamia"

11. NAHABA – "GLASSS"

Напомним, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля. Именно тогда станет известно, кто из 11 артистов завоевал право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Отметим, что в этом году "Евровидение" будет проходить в Мальме, Швеция. Полуфиналы, в одном из которых примет участие представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса – 11 мая.

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