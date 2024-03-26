"Евровидение-2024": под каким номером выступит Украина в первом полуфинале в Швеции

Украинские представительницы уже 7 мая споют на "Евровидении-2024" под номером пять.
Организаторы "Евровидения-2024", которое в этом году будет проводиться в Мальме, Швеции, провели традиционную жеребьевку для определения очереди выступлений всех участников.
Так, Украина будет презентовать свою композицию в первом пифвинале под номером пять. Об этом стало известно по результату жеребьевки. К слову, в первом полуфинале выступят также страны-основательницы "Евровидения". В частности, Великобритания, Германия и Швеция.
Отметим, на международный песенный конкурс от Украины поедет дуэт артисток alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria, ведь именно их путем народного голосования избрали в нацотборе.
К слову, 68-й по счету песенный конкурс состоится в городе Мальмё, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11. Итак, уже 7 мая на главной сцене "Евровидения-2024" мы будем болеть за наших alyona alyona & Jerry Heil под номером пять.
Напомним, недавно стало известно о кардинальных изменениях в правилах проведения певческого конкурса. В частности, изменились правила голосования в финале "Евровидения-2024", с которыми можно ознакомиться по ссылке.
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