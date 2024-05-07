"Евровидение-2024": представитель Финляндии без трусов в одной только футболке выскочил на сцену из яйца

Десятым на сцену международного конкурса "Евровидение-2024" вышел представитель из Финляндии Windows95man.

Появление певца надолго запомнится еврофанам. Сначала исполнитель предстал в огромном яйце, сделанном из джинсов. С первых секунд становится понятно, что артист лежит там без нижнего белья в одной только футболке, кепке и носках с сандалями. Тем не менее, представитель Финляндии прикрывал свои интимные части тела изогнутой ногой. После резкой смены кадра Windows95man начал бегать по сцене с обнаженными ягодицами перед публикой.

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Windows95man / Фото: eurovision.tv

К слову, в прямой эфир не попал ни один нецензурный кадр, ведь каждый раз изобретательность операторов позволяла прикрыть интимные зоны певца. Поэтому до конца своего перформанса представитель из Финляндии демонстрировал активные движения, пока из-под потолка не появились шорты. В конце выступления Windows95man рассекретил зрителям, что он имел специальную накладку в цвет кожи.

Публика осталась поражена такой задумкой постановщиков, поэтому искренне наградила звезду аплодисментами и громкими овациями после такого перформанса.

Отметим, самые интересные моменты с артистами можно посмотреть в текстовой онлайн-трансляции "Евровидения-2024", где совсем скоро сайт TCН.ua назовет первую десятку финалистов первого полуфинала.

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