"Евровидение-2024": представители Словении ошеломили выступлением в "голых" обтягивающих комбинезонах

Представительница Словении Raiven покорила фанатов "Евровидения-2024" необычным костюмом во время выступления.

В частности, номер конкурсантов начался с соблазнительных движений исполнительницы, сидевшей на полу, окруженной дымом. Представительница Словении для своего выступления выбрала обтягивающий полупрозрачный черный комбинезон, через который виднелись ее интимные части тела и подчеркивалась стройная фигура. Во время исполнения песни "Veronika" к певице присоединился шоу-балет. К слову, костюмы танцовщиков также поразили ефрованов. Из-за бежевого цвета нарядов их почти не было заметно.

В конкурсной композиции Raiven воспевается женщина по имени Вероника, которая первой в Словении была казнена за колдовство. Поэтому в номере присутствует много танцевальных и художественных элементов, создающих волшебную атмосферу. Кстати, фаны довольно тепло оценили выступление конкурсантов аплодисментами в конце.

Raiven / Фото: Associated Press

Raiven / Фото: Associated Press

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2024". Мы внимательно следим за всеми событиями на главной сцене Швеции, чтобы первыми сообщить вам о результатах конкурса и кто пройдет в грандфинал.

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