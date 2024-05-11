"Евровидение-2024": реакция Ротару, Дорофеевой, Потапа и других звезд на выступление Украины

Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil уже покорил сердца своим номером в гранд-финале "Евровидения-2024".

Звезды шоу-бизнеса объединились с украинцами и внимательно следят за прямой трансляцией шоу. В частности, знаменитости уже успели отреагировать на трогательное выступление наших артисток в финале. И призвали свою многомиллионную аудиторию не останавливаться голосовать за Украину под номером 2.

София Ротару

Артистка опубликовала фото Jerry Heil и оставила эмоджи в форме сердца и номер 2, по которому следует отдать голос за Украину.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Екатерина Осадчая

Ведущая всей семьей с мужем Юрием Горбуновым и детьми смотрят конкурс и искренне болеют за alyona alyona и Jerry Heil.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Надя Дорофеева

Певица поддержала коллег и отметила, что "девушки молодцы!".

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Тоня Матвиенко

Звезда вместе со Светланой Тарабаровой записали кавер на конкурсную песню и пожелали дуэту победы.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Микка Ньютон

Даже за границей знаменитость не забывает о своих корнях и призывает свою иностранную аудиторию отдавать голоса за alyona alyona и Jerry Heil.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Потап

Рэпер и продюсер решил не стоять в стороне и отметил большой талант представительниц от Украины. Так что пожелал, несмотря на хейт и препятствия, дойти до желаемого первого места.

"Это мощная международная платформа, чтобы показать миру, какие талантливые и творческие украинцы. И пока диванные эксперты и хейтеры наперегонки критикуют девушек, европейская публика в восторге от песни и номера. Мне очень понравилось выступление. Давайте болеть за девушек, голосовать и поддерживать их в соцсетях. Когда мы единые – мы непобедимы", - призвал Потап.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Оля Полякова

Исполнительница призналась, что с начала "Евровидения-2024" прикована к экрану телевизора и гордится выступлением наших конкурсанток.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала фото, как проголосовать за дуэт и призвала это делать прямо сейчас.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Маша Ефросинина

Ведущая обратилась к украинцам за границей и напомнила о важном деле – проголосовать за дуэт alyona alyona и Jerry Heil под номером 2.

Звезды реагируют на выступление Украины в финале Евровидения 2024

Кстати, как Украина может проголосовать за украинский дуэт и остальных своих фаворитов – читайте по ссылке.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, победили ли alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

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