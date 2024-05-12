"Евровидение-2024": результат голосования конкурса

В ночь на 12 мая в Мальме, Швеция, отгремело долгожданное музыкальное событие года "Евровидение-2024". В этом году триумфатором стал небинарный участник из Швейцарии Nemo.

Певец на Malmo арене выступил с эмоциональным треком The code. В результате Nemo получили очень высокие оценки от жюри и зрителей. Так, судьи поставили Швейцарии 365 баллов, а еврофаны оценили номер и композицию в 226 баллов. Наконец, 591 балл поднял швейцарского исполнителя на первую ступень в рейтинге.

В то же время Украина также заняла лидерские позиции, несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров. Так, дуэт alyona alyona и Jerry Heil в финале "Евровидения-2024" заняли третье место. В частности, выступление артисток судьи оценили в 146 баллов, а зрители – 307 баллов. Украина оказалась в тройке лидеров со 453 баллами в сумме.

Результаты голосования "Евровидение-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с результатами голосования жюри и зрителей.

Так, наименьшее количество баллов в этом году получила Норвегия - всего 16 баллов. Наибольшее количество баллов досталось победной Швейцарии – 591 балл вместе от судей и зрителей.

Второе место на "Евровидении-2024" присудили представителям Хорватии, которым букмекеры с большим отрывом прогнозировали победу. В пятерку лидеров конкурса также вошли Франция с 445 баллами и Израиль, получивший 375 баллов. После него шестое место забрала Ирландия, шокировавшая в этом году своим номером с элементами сатанизма. А вот на десятой ступени оказалась Португалия (252 балла).

Результаты голосования "Евровидение-2024" / Фото: eurovisionworld.com

На 15 месте оказался Кипр, а на 20 – Эстония. Кстати, эпатажный Windows95man из Финляндии, который во время своего выступления выпрыгнул из яйца и бегал с голыми ягодицами на сцене, занял 19 место.

Результаты голосования "Евровидение-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Отметим, украинское жюри также отдало свои 12 баллов стране-фавориту и рассекретило, какой исполнитель покорил их сердца.

Напомним, 68-й конкурс "Евровидения" прошел в Швеции. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть в фото, как прошло музыкальное событие.