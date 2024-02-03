"Евровидение-2024": Руслана в пикантном костюме феерически открыла финал нацотбора "Дикими танцями"

Артистка исполнила песню, с которой победила на международном конкурсе.

Только что начался грандиозный финал нацотбора на "Евровидение-2024", который феерически открыла певица Руслана.

Исполнительница продемонстрировала свой энергий номер. Руслана исполнила хит "Дикі танці", с которым она в 2004 году победила на "Евровидении". К слову, выступление артистки в нацотборе началось со звучания трембит.

Руслана на нацотборе на "Евровидение-2024"

После этого вышла Руслана с танцовщиками. Кстати, они были одеты почти так же, как в 2004 году. Изюминкой номера певицы стали дикие танцы, которые она устроила с участниками балета.

Руслана на нацотборе на "Евровидение-2024"

Кстати, Руслана также начала свое выступление с сине-желтого флага, который она развернула и поцеловала прямо на сцене, а также произнесла слова поддержки украинцам и отметила, что Украина всегда побеждает.

Напомним, в это время редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает о самых главных событиях, что происходят на нацотборе.

Читайте также: