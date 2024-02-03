"Евровидение-2024": Сергей Танчинец ответил на упреки, что он не имеет права быть судьей нацотбора

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец прокомментировал упреки еврофанатов, что он не имеет права быть членом жюри нацотбора на "Евровидение-2024".

Дело в том, что судьями конкурса стали певица Джамала и шоумен Андрей Данилко, которые участвовали в международном конкурсе. А вот третий член жюри — Сергей Танчинец — ни разу не принимал участия в нацотборе и "Евровидении". Так что еврофанаты были возмущены, мол, у него нет опыта, поэтому не может судить других финалистов.

Жюри нацотбора / Фото: corp.suspilne.media

Однако Сергей Танчинец в финале нацотбора отметил, что ни в каких правилах не написано, что член жюри должен быть непосредственно причастен к "Евровидению".

"Нигде в правилах не сказано, что член жюри должен иметь причастность к "Евровидению". Я к нему был причастен, я смотрел, болел, болел за нацотборы. Когда ко мне пришло понимание, что я буду членом жюри, у меня дома, кроме музыки финалистов нацотбора, больше ничего не звучало", — ответил Танчинец.

Также за своего коллегу заступилась и певица Джамала. Исполнительница подчеркнула, что Сергей Танчинец – автор песен, поэтому кому, как не ему, судить финалистов.

Сергей Танчинец / Фото: corp.suspilne.media

"Ну извините. Конкурс "Евровидение" — это конкурс песни. А Сергей сколько уже песен написал? То есть он, как автор песен, имеет право не только здесь сидеть, он имеет право говорить об этих песнях", — прокомментировала артистка.

Напомним, грандиозный финал своим выступлением открыла певица Руслана. Артистка энергично исполнила хит "Дикі танці", с которым в 2004 году победила на "Евровидении".

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