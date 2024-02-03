"Евровидение-2024": Сеть разразилась мемами о сбое в работе "Дія" во время финала нацотбора

Именно в приложении зрители должны выбирать победителя.
В работе приложения "Дія" произошел масштабный сбой во время финала Национального отбора на "Евровидение-2024", где зрители должны были выбирать победителя.
Украинцы же, как традиционно, с юмором отреагировали на технические проблемы. В частности, пользователи распространили уже немало мемов о сбое в "Дії" во время финала нацотбора.
К слову, пользователи вспомнили о графиках отключения электроэнергии. Теперь же пользователи предлагают голосовать по графику.
Некоторые оценили работу сурдопереводчицы. Они отметили, что она своей харизмой просто спасает нацотбор этого года.
Пользователи также пошутили о том, как во время телетрансляции ведущие советовали не тратить просто так время, а голосовать в "Дії". Тем временем приложение было недоступно.
А также некоторые пользователи создали шутку в стиле "потери врага", где была надпись: "Уничтожено – приложение "Дія".
Отметим, пока что голосование не возобновлено. Когда "Дія" снова заработает, тогда же пользователи смогут отдать голос за своего фаворита. После возобновления работы приложения зрители смогут голосовать еще 30 минут.
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