"Евровидение-2024": Сеть разразилась мемами о сбое в работе "Дія" во время финала нацотбора

Именно в приложении зрители должны выбирать победителя.

В работе приложения "Дія" произошел масштабный сбой во время финала Национального отбора на "Евровидение-2024", где зрители должны были выбирать победителя.

Украинцы же, как традиционно, с юмором отреагировали на технические проблемы. В частности, пользователи распространили уже немало мемов о сбое в "Дії" во время финала нацотбора.

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2024" / Фото: из соцсетей

К слову, пользователи вспомнили о графиках отключения электроэнергии. Теперь же пользователи предлагают голосовать по графику.

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2024" / Фото: из соцсетей

Некоторые оценили работу сурдопереводчицы. Они отметили, что она своей харизмой просто спасает нацотбор этого года.

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2024" / Фото: из соцсетей

Пользователи также пошутили о том, как во время телетрансляции ведущие советовали не тратить просто так время, а голосовать в "Дії". Тем временем приложение было недоступно.

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2024" / Фото: из соцсетей

А также некоторые пользователи создали шутку в стиле "потери врага", где была надпись: "Уничтожено – приложение "Дія".

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2024" / Фото: из соцсетей

Отметим, пока что голосование не возобновлено. Когда "Дія" снова заработает, тогда же пользователи смогут отдать голос за своего фаворита. После возобновления работы приложения зрители смогут голосовать еще 30 минут.

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