"Евровидение-2024": шоу-балет из Испании прямо на сцене обнажился и удивил танцами в стрингах

Свой феерический номер на главной сцене "Евровидения-2024" уже продемонстрировали представители Испании – дуэт Nebulossa.

Музыканты порадовали еврофанов долгожданным хитом Zorro, заполонившим Сеть. К слову, конкурсная песня Испании призвана разрушать сексистские стереотипы и противостоять двойным стандартам, с которыми часто сталкиваются женщины. Так, на сцену Malmö Arena зажигать вышел шоу-балет, в состав которого вошли двое мужчин. Танцоры на каблуках сначала танцевали в смокингах, а уже посреди выступления они сорвали с себя одежду и остались с голым торсом в черных корсетах с элементами стрингов. Тем временем исполнительница была одета в полупрозрачные кружевные брюки и корсет.

Дуэт Nebulossa на Евровидении 2024 . Фото: eurovision.tv

Дуэт Nebulossa на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

К тому же в неординарных образах мужчины ошарашили еврофанов своей гибкостью и совершили несколько акробатических трюков. В частности, сели на шпагат. Так, выступление представителей Испании закончилось фейерверками и громкими овациями публики.

Дуэт Nebulossa на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Выступления на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

К слову, выступление поначалу неоднозначно восприняло феминистическое движение Испании. По их мнению, песня излучала сексизм. Впрочем, дуэт Nebulossa поспешил опровергнуть такое утверждение и еще раз подчеркнул, что их трек о разрушении стереотипов и мизогинии. А затем в защиту музыкантов стал даже премьер-министр Испании Педро Санчес.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию и первой рассказывает о выступлениях стран-конкурсантов и самых курьезных моментах на сцене "Евровидения-2024".

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