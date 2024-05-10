"Евровидение-2024": сколько денег alyona alyona и Jerry Heil собрали для восстановления разбомбленной школы

К помощи присоединились как украинцы, так и иностранные еврофаны.

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil назвали сумму средств, которую удалось собрать для восстановления гимназии в селе Большая Костромка, Днепропетровская область, во время "Евровидения-2024".

Так, еще перед отъездом на конкурс в Мальме, Швеция, исполнительницы объявили об открытии благотворительного сбора. В частности, подчеркнули на необходимости отстроить гимназию в селе Большая Костромка, которую полностью разрушили оккупанты еще в 2022 году. Через несколько недель с помощью инициативы "Мой голос восстанавливает" на платформе UNITED24 собралась половина суммы – 5 млн грн. Впрочем, цель артисток – 10 млн грн. Поэтому во время интервью они всячески пытаются напомнить миру о войне в Украине и призывают помогать ей финансово.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024" в символических нарядах / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Одним из ярких призывов помогать украинцам является наряд дуэта. Довольно часто alyona alyona и Jerry Heil одевают футболки, к которым прицеплены настоящие ключи. Звезды неоднократно повторяли, что это символ "фантомного дома", когда есть ключи, но некуда вернуться. Таким образом, представительницы Украины рассказывают не только о терроризме РФ, но и напоминают о донатах для восстановления украинской гимназии, где раньше обучалось 250 детей.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024" в символических нарядах

Между тем жители Великой Костромки растроганы таким вниманием к себе со стороны еврофанов и иностранцев в целом.

"Коллеги сразу плакали. И дети говорят, как, Ольга Анатольевна, для нас может весь мир собирать средства? Да, да собирают. Сказали, верьте, и все будет. До тех пор, пока мы не соберем всю сумму на восстановление, этот проект будет существовать", - рассказали работники Великокостромской гимназии в марафоне "Єдині новини".

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец признался, сколько средств он передал ВСУ со своего благотворительного концерта по случаю дня рождения и каким необычным подарком довела до слез коллега Злата Огневич.

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