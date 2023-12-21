"Евровидение-2024": стало известно имя 11-го участника нацотбора и его песня

Сегодня, 21 декабря, стало известно имя 11-го участника национального отбора на "Евровидение-2024".

Так, за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" сразится и певица ANKA. Именно ее украинцы путем голосования в приложении "Дія" вывели в финалисты нацотбора. За нее слушатели отдали наибольшее количество голосов – 80 944 (26,78%).

Кроме того, еврофаны уже могут услышать первую песню нацотбора. И это ANKA с композицией "Палала". Конкурсные треки других финалистов будут обнародованы уже в январе.

Напомним, месяц назад организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" объявили список десятки финалистов. Среди них оказались MÉLOVIN, который в 2018 году уже представлял Украину на конкурсе. А также ayona alyona & Jerry Heil, SKYLERR и другие.

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится уже через несколько месяцев, 3 февраля.

Сам 68-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2024" примет город Мальме, Швеция. Полуфиналы, в одном из которых примет участие представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая.

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